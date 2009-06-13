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Олимпиада
Коронавирус
Сергей Ребров
№14
Полузащитник
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Команда
Возраст
47
Рост
173
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2009
13.06.2009
13 июня 2009
сб
14:00
Рубин
0 : 2
Ростов
13.06.2009
13 июня 2009
сб
14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
18:00
Рубин
2 : 0
Локомотив
23.05.2009
23 мая 2009
сб
18:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
2
Локомотив
0
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
11:00
Амкар
2 : 2
Рубин
17'
17'
17'
16.05.2009
16 мая 2009
сб
11:00
минуты: 1' - 58'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Амкар
2
Рубин
2
минуты: 1' - 58' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
11.05.2009
11 мая 2009
пн
13:00
Рубин
4 : 0
Томь
11.05.2009
11 мая 2009
пн
13:00
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
4
Томь
0
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
02.05.2009
02 мая 2009
сб
18:00
Сатурн
0 : 5
Рубин
02.05.2009
02 мая 2009
сб
18:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Сатурн
0
Рубин
5
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
13:00
Рубин
0 : 2
Спартак
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
0
Спартак
2
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
16:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Рубин
22.03.2009
22 марта 2009
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Спартак-Нальчик
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
14.03.2009
14 марта 2009
сб
19:00
Рубин
3 : 0
Кубань (ЛФЛ)
14.03.2009
14 марта 2009
сб
19:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
3
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-лига, 1 тур