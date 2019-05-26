Тарас Михалик
№17
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Локомотив
1 : 0
Уфа
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1
Уфа
0
был в запасе
10.05.2019 10 мая 2019 пт 19:00
Локомотив
4 : 0
Рубин
10.05.2019 10 мая 2019 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Локомотив
4
Рубин
0
был в запасе
04.05.2019 04 мая 2019 сб 19:00
Арсенал
2 : 0
Локомотив
04.05.2019 04 мая 2019 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
2
Локомотив
0
был в запасе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 14:00
Локомотив
2 : 1
Енисей
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
2
Енисей
1
был в запасе
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:00
Ростов
1 : 2
Локомотив
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
1
Локомотив
2
был в запасе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
Ахмат
1 : 3
Локомотив
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
1
Локомотив
3
был в запасе
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 19:00
Локомотив
1 : 1
Зенит
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
1
Зенит
1
был в запасе
30.03.2019 30 марта 2019 сб 14:00
Динамо
0 : 1
Локомотив
30.03.2019 30 марта 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
0
Локомотив
1
был в запасе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 16:30
Локомотив
1 : 0
Краснодар
17.03.2019 17 марта 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
1
Краснодар
0
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 21:00
Анжи
0 : 2
Локомотив
10.03.2019 10 марта 2019 вс 21:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
0
Локомотив
2
был в запасе
02.03.2019 02 марта 2019 сб 16:30
Локомотив
2 : 2
Крылья Советов
02.03.2019 02 марта 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
2
Крылья Советов
2
был в запасе
23.11.2018 23 нояб. 2018 пт 20:30
Локомотив
1 : 2
Урал
23.11.2018 23 нояб. 2018 пт 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Урал
2
был в запасе
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 16:30
Рубин
0 : 0
Локомотив
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0
Локомотив
0
был в запасе
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 20:30
Локомотив
2 : 1
Ростов
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
2
Ростов
1
был в запасе
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
0
Локомотив
1
был в запасе
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 19:00
Локомотив
2 : 0
Ахмат
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
2
Ахмат
0
был в запасе
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 16:30
Зенит
5 : 3
Локомотив
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
5
Локомотив
3
был в запасе
14.09.2018 14 сент. 2018 пт 19:30
Локомотив
1 : 1
Динамо
14.09.2018 14 сент. 2018 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Локомотив
1
Динамо
1
был в запасе
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 19:00
Краснодар
2 : 1
Локомотив
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
2
Локомотив
1
был в запасе
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
Локомотив
2 : 1
Анжи
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2
Анжи
1
был в запасе