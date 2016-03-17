Рауль Мейрелеш
№14
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
179
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.03.2016 17 марта 2016 чт 23:05
Брага
4 : 1
Фенербахче
17.03.2016 17 марта 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Брага
4
Фенербахче
1
был в запасе
10.03.2016 10 марта 2016 чт 21:00
Фенербахче
1 : 0
Брага
10.03.2016 10 марта 2016 чт 21:00
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Фенербахче
1
Брага
0
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала