Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Словакия
Португалия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Локомотив
Краснодар
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лучо Гонсалес
№27
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ривер Плейт
Возраст
40
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
франция. лига 1
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
11.12.2013
11 дек. 2013
ср
22:45
Атлетико
2 : 0
Порту
31'
31'
31'
11.12.2013
11 дек. 2013
ср
22:45
минуты: 1' - 64'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Атлетико
2
Порту
0
минуты: 1' - 64' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
26.11.2013
26 нояб. 2013
вт
22:45
Порту
1 : 1
Аустрия
26.11.2013
26 нояб. 2013
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Порту
1
Аустрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
06.11.2013
06 нояб. 2013
ср
20:00
Зенит
1 : 1
Порту
24'
24'
24'
06.11.2013
06 нояб. 2013
ср
20:00
24'
минуты: 1' - 87'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Зенит
1
Порту
1
минуты: 1' - 87' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
22.10.2013
22 окт. 2013
вт
21:45
Порту
0 : 1
Зенит
72'
72'
72'
22.10.2013
22 окт. 2013
вт
21:45
минуты: 1' - 87'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Порту
0
Зенит
1
минуты: 1' - 87' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
21:45
Порту
1 : 2
Атлетико
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
21:45
минуты: 1' - 68'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Порту
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 68' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
18.09.2013
18 сент. 2013
ср
21:45
Аустрия
0 : 1
Порту
55'
55'
55'
18.09.2013
18 сент. 2013
ср
21:45
55'
минуты: 1' - 87'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Аустрия
0
Порту
1
минуты: 1' - 87' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур