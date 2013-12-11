Лучо Гонсалес
№27
Полузащитник
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Команда
Ривер Плейт
Возраст
40
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2013 11 дек. 2013 ср 22:45
Атлетико
2 : 0
Порту
31'
31'
31'
11.12.2013 11 дек. 2013 ср 22:45
минуты: 1' - 64'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Атлетико
2
Порту
0
минуты: 1' - 64' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
26.11.2013 26 нояб. 2013 вт 22:45
Порту
1 : 1
Аустрия
26.11.2013 26 нояб. 2013 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Порту
1
Аустрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
06.11.2013 06 нояб. 2013 ср 20:00
Зенит
1 : 1
Порту
24'
24'
24'
06.11.2013 06 нояб. 2013 ср 20:00
24'
минуты: 1' - 87'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Зенит
1
Порту
1
минуты: 1' - 87' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
22.10.2013 22 окт. 2013 вт 21:45
Порту
0 : 1
Зенит
72'
72'
72'
22.10.2013 22 окт. 2013 вт 21:45
минуты: 1' - 87'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Порту
0
Зенит
1
минуты: 1' - 87' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 21:45
Порту
1 : 2
Атлетико
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 21:45
минуты: 1' - 68'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Порту
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 68' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
18.09.2013 18 сент. 2013 ср 21:45
Аустрия
0 : 1
Порту
55'
55'
55'
18.09.2013 18 сент. 2013 ср 21:45
55'
минуты: 1' - 87'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Аустрия
0
Порту
1
минуты: 1' - 87' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур