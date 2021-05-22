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Коронавирус
Бруну Алвеш
№22
Защитник
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Команда
Парма
Возраст
39
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
Сампдория
3 : 0
Парма
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
3
Парма
0
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:00
Парма
1 : 3
Сассуоло
32'
32'
32'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:00
32'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1
Сассуоло
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Лацио
1 : 0
Парма
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1
Парма
0
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Парма
2 : 5
Аталанта
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2
Аталанта
5
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2021
03 мая 2021
пн
21:45
Торино
1 : 0
Парма
03.05.2021
03 мая 2021
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
1
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
21:45
Кальяри
4 : 3
Парма
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
4
Парма
3
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Парма
1 : 3
Милан
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1
Милан
3
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Беневенто
2 : 2
Парма
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2
Парма
2
был в запасе
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:45
Парма
1 : 2
Дженоа
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1
Дженоа
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Парма
2 : 0
Рома
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Фиорентина
3 : 3
Парма
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
3
Парма
3
был в запасе
04.03.2021
04 марта 2021
чт
22:45
Парма
1 : 2
Интер
04.03.2021
04 марта 2021
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
1
Интер
2
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
Специя
2 : 2
Парма
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2
Парма
2
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
Парма
2 : 2
Удинезе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2
Удинезе
2
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:45
Верона
2 : 1
Парма
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
2
Парма
1
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
Парма
0 : 3
Болонья
75'
75'
75'
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0
Болонья
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Парма
0 : 2
Лацио
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Аталанта
3 : 0
Парма
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
3
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Парма
0 : 3
Торино
86'
86'
86'
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0
Торино
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
20:30
Кротоне
2 : 1
Парма
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кротоне
2
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
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