Элтон (Элтон Арруда)
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
43
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 23:05
Порту
0 : 1
Боруссия
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Порту
0
Боруссия
1
был в запасе
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 21:00
Боруссия
2 : 0
Порту
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Боруссия
2
Порту
0
был в запасе