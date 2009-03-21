Роберт Попов
№0
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
Осер
2 : 0
Ле Ман
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Осер
2
Ле Ман
0
был в запасе