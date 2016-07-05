Величе Шумуликоски
№5
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.07.2016 05 июля 2016 вт 20:00
Б36 Торсхавн
2 : 1
Валлетта
68'
68'
68'
05.07.2016 05 июля 2016 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1 раунд
Б36 Торсхавн
2
Валлетта
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1 раунд