Иван Саенко
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
177
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2010 01 авг. 2010 вс 18:00
Спартак
1 : 2
ЦСКА
01.08.2010 01 авг. 2010 вс 18:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Спартак
1
ЦСКА
2
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
25.07.2010 25 июля 2010 вс 19:30
Крылья Советов
0 : 0
Спартак
25.07.2010 25 июля 2010 вс 19:30
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Крылья Советов
0
Спартак
0
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
21.07.2010 21 июля 2010 ср 19:00
Спартак
5 : 3
Сибирь
21.07.2010 21 июля 2010 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Спартак
5
Сибирь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
17.07.2010 17 июля 2010 сб 20:00
Спартак
0 : 1
Рубин
17.07.2010 17 июля 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Спартак
0
Рубин
1
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
09.07.2010 09 июля 2010 пт 20:00
Ростов
1 : 0
Спартак
09.07.2010 09 июля 2010 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ростов
1
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
10.05.2010 10 мая 2010 пн 13:00
Алания
5 : 2
Спартак
10.05.2010 10 мая 2010 пн 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Алания
5
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
06.05.2010 06 мая 2010 чт 20:00
Спартак
3 : 0
Анжи
06.05.2010 06 мая 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 89'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Спартак
3
Анжи
0
минуты: 1' - 89' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:30
Амкар
0 : 2
Спартак
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Амкар
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 13:00
Спартак
0 : 0
Спартак-Нальчик
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Спартак
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 15:15
Сатурн
0 : 0
Спартак
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 15:15
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Сатурн
0
Спартак
0
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 15:15
Спартак
2 : 1
Ахмат
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Спартак
2
Ахмат
1
был в запасе
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 10:30
Томь
2 : 2
Спартак
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 10:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Томь
2
Спартак
2
был в запасе
28.03.2010 28 марта 2010 вс 13:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
28.03.2010 28 марта 2010 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Спартак
2
Локомотив
1
был в запасе