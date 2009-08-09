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Коронавирус
Фернандо Риксен
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
44
Рост
175
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2009
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
15:15
Зенит
0 : 2
Томь
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
0
Томь
2
был в запасе
02.08.2009
02 авг. 2009
вс
16:15
Сатурн
2 : 2
Зенит
02.08.2009
02 авг. 2009
вс
16:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Сатурн
2
Зенит
2
был в запасе
19.07.2009
19 июля 2009
вс
19:30
Ахмат
3 : 2
Зенит
19.07.2009
19 июля 2009
вс
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
3
Зенит
2
был в запасе
12.07.2009
12 июля 2009
вс
13:00
Зенит
1 : 0
Москва
12.07.2009
12 июля 2009
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
1
Москва
0
был в запасе
14.06.2009
14 июня 2009
вс
18:00
Спартак-Нальчик
2 : 2
Зенит
14.06.2009
14 июня 2009
вс
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак-Нальчик
2
Зенит
2
был в запасе
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
Зенит
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
2
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
24.05.2009
24 мая 2009
вс
13:00
Динамо
1 : 0
Зенит
24.05.2009
24 мая 2009
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
1
Зенит
0
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
ЦСКА
2 : 1
Зенит
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
2
Зенит
1
был в запасе
10.05.2009
10 мая 2009
вс
15:30
Зенит
2 : 0
Крылья Советов
10.05.2009
10 мая 2009
вс
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
2
Крылья Советов
0
был в запасе
03.05.2009
03 мая 2009
вс
14:15
Ростов
2 : 1
Зенит
03.05.2009
03 мая 2009
вс
14:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
2
Зенит
1
был в запасе
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
Зенит
4 : 2
Химки
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
4
Химки
2
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
13:00
Локомотив
1 : 1
Зенит
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
1
Зенит
1
был в запасе
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
15:30
Зенит
0 : 0
Амкар
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
0
Амкар
0
был в запасе
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
10:45
Томь
0 : 3
Зенит
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
10:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Томь
0
Зенит
3
был в запасе