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Коронавирус
Георгий Габулов
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
190
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2013/2014
2012/2013
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Арсенал
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
11:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Арсенал
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Динамо
2 : 0
СКА-Хабаровск
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 61' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ростов
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
СКА-Хабаровск
2
Ростов
1
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
17:00
Амкар
3 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Амкар
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Ахмат
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
СКА-Хабаровск
2
Ахмат
2
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
17:30
Урал
1 : 1
СКА-Хабаровск
40'
40'
40'
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Спартак
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
СКА-Хабаровск
0
Спартак
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
19:30
Тосно
0 : 0
СКА-Хабаровск
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тосно
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Рубин
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
СКА-Хабаровск
1
Рубин
1
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
08.08.2017
08 авг. 2017
вт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Анжи
08.08.2017
08 авг. 2017
вт
11:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
СКА-Хабаровск
2
Анжи
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
20:00
Локомотив
1 : 0
СКА-Хабаровск
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Локомотив
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
ЦСКА
2 : 0
СКА-Хабаровск
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур