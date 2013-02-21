Фининьо (Винисиус Апаресидо Перейра)
№13
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 21:00
Металлист
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
87'
87'
87'
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Металлист
0
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 23:05
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Металлист
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Ньюкасл Юнайтед
0
Металлист
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала