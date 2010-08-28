Паскаль Цубербюлер
№19
Вратарь
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Команда
Возраст
50
Рост
197
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 17:00
Блэкпул
2 : 2
Фулхэм
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Блэкпул
2
Фулхэм
2
был в запасе
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 18:00
Фулхэм
2 : 2
Манчестер Юнайтед
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Фулхэм
2
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 17:00
Болтон
0 : 0
Фулхэм
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Болтон
0
Фулхэм
0
был в запасе