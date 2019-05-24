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Коронавирус
Ярослав Плашил
№18
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Кан
0 : 1
Бордо
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Кан
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Бордо
0 : 1
Реймс
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
12.05.2019
12 мая 2019
вс
18:00
Лилль
1 : 0
Бордо
29'
29'
29'
12.05.2019
12 мая 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лилль
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
04.05.2019
04 мая 2019
сб
21:00
Бордо
0 : 1
Анжер
04.05.2019
04 мая 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
0
Анжер
1
был в запасе
26.04.2019
26 апр. 2019
пт
21:45
Бордо
2 : 3
Лион
26.04.2019
26 апр. 2019
пт
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
2
Лион
3
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:00
Ним
2 : 1
Бордо
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ним
2
Бордо
1
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
18:00
Сент-Этьен
3 : 0
Бордо
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
3
Бордо
0
был в запасе
05.04.2019
05 апр. 2019
пт
21:45
Бордо
2 : 0
Марсель
05.04.2019
05 апр. 2019
пт
21:45
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
2
Марсель
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
Амьен
0 : 0
Бордо
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Амьен
0
Бордо
0
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
19:00
Бордо
1 : 1
Ренн
17.03.2019
17 марта 2019
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Бордо
1
Ренн
1
был в запасе
05.03.2019
05 марта 2019
вт
21:00
Бордо
1 : 2
Монпелье
05.03.2019
05 марта 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
1
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
20.02.2019
20 февр. 2019
ср
21:00
Бордо
0 : 0
Генгам
20.02.2019
20 февр. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
0
Генгам
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Тулуза
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
2
Тулуза
1
был в запасе
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
21:00
Марсель
1 : 0
Бордо
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
Страсбур
1 : 0
Бордо
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
1
Бордо
0
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
21:00
Бордо
1 : 0
Дижон
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
21:00
Анжер
1 : 2
Бордо
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
1
Бордо
2
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:00
Ницца
1 : 0
Бордо
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
19:00
Бордо
1 : 1
Амьен
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
1
Амьен
1
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
Дижон
0 : 0
Бордо
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Дижон
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
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