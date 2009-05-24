До-Хеон Ким
№4
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
Блэкберн
0 : 0
Вест Бромвич
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Блэкберн
0
Вест Бромвич
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
09.05.2009 09 мая 2009 сб 17:00
Вест Бромвич
3 : 1
Уиган Атлетик
09.05.2009 09 мая 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Бромвич
3
Уиган Атлетик
1
был в запасе
02.05.2009 02 мая 2009 сб 17:00
Тоттенхэм
1 : 0
Вест Бромвич
02.05.2009 02 мая 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Тоттенхэм
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
03.03.2009 03 марта 2009 вт 22:45
Вест Бромвич
1 : 3
Арсенал
03.03.2009 03 марта 2009 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Бромвич
1
Арсенал
3
был в запасе
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 18:00
Вест Бромвич
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Бромвич
2
Ньюкасл Юнайтед
3
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
27.01.2009 27 янв. 2009 вт 23:15
Вест Бромвич
0 : 5
Манчестер Юнайтед
27.01.2009 27 янв. 2009 вт 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Бромвич
0
Манчестер Юнайтед
5
был в запасе
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 15:45
Астон Вилла
2 : 1
Вест Бромвич
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 15:45
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
1
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
28.12.2008 28 дек. 2008 вс 17:00
Вест Бромвич
2 : 0
Тоттенхэм
28.12.2008 28 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Бромвич
2
Тоттенхэм
0
был в запасе
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 16:00
Челси
2 : 0
Вест Бромвич
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 16:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Челси
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 16:30
Вест Бромвич
2 : 1
Манчестер Сити
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Бромвич
2
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 18:00
Сандерленд
4 : 0
Вест Бромвич
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 18:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Сандерленд
4
Вест Бромвич
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Портсмут
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Бромвич
1
Портсмут
1
был в запасе
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 18:00
Сток Сити
1 : 0
Вест Бромвич
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 18:00
минуты: 1' - 57'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Сток Сити
1
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 57' / Англия. Премьер-лига, 14 тур