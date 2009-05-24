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До-Хеон Ким
№4
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Блэкберн
0 : 0
Вест Бромвич
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Блэкберн
0
Вест Бромвич
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
Вест Бромвич
3 : 1
Уиган Атлетик
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Бромвич
3
Уиган Атлетик
1
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
Тоттенхэм
1 : 0
Вест Бромвич
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Тоттенхэм
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
03.03.2009
03 марта 2009
вт
22:45
Вест Бромвич
1 : 3
Арсенал
03.03.2009
03 марта 2009
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Бромвич
1
Арсенал
3
был в запасе
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
18:00
Вест Бромвич
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Бромвич
2
Ньюкасл Юнайтед
3
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
27.01.2009
27 янв. 2009
вт
23:15
Вест Бромвич
0 : 5
Манчестер Юнайтед
27.01.2009
27 янв. 2009
вт
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Бромвич
0
Манчестер Юнайтед
5
был в запасе
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
15:45
Астон Вилла
2 : 1
Вест Бромвич
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
15:45
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
1
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
28.12.2008
28 дек. 2008
вс
17:00
Вест Бромвич
2 : 0
Тоттенхэм
28.12.2008
28 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Бромвич
2
Тоттенхэм
0
был в запасе
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
16:00
Челси
2 : 0
Вест Бромвич
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
16:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Челси
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
16:30
Вест Бромвич
2 : 1
Манчестер Сити
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Бромвич
2
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
Сандерленд
4 : 0
Вест Бромвич
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Сандерленд
4
Вест Бромвич
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Портсмут
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Бромвич
1
Портсмут
1
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
Сток Сити
1 : 0
Вест Бромвич
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
минуты: 1' - 57'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Сток Сити
1
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 57' / Англия. Премьер-лига, 14 тур