Огучи Оньеву
№23
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
39
Рост
195
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2013 12 мая 2013 вс 22:00
Малага
0 : 0
Севилья
12.05.2013 12 мая 2013 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Малага
0
Севилья
0
был в запасе
08.05.2013 08 мая 2013 ср 22:30
Реал
6 : 2
Малага
08.05.2013 08 мая 2013 ср 22:30
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Реал
6
Малага
2
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
30.03.2013 30 марта 2013 сб 18:00
Райо Вальекано
1 : 3
Малага
30.03.2013 30 марта 2013 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1
Малага
3
был в запасе
17.03.2013 17 марта 2013 вс 14:00
Малага
0 : 2
Эспаньол
17.03.2013 17 марта 2013 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Малага
0
Эспаньол
2
был в запасе
09.03.2013 09 марта 2013 сб 20:00
Вальядолид
1 : 1
Малага
09.03.2013 09 марта 2013 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1
Малага
1
был в запасе
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 14:00
Малага
1 : 1
Сарагоса
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Малага
1
Сарагоса
1
был в запасе
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 22:00
Малага
3 : 2
Реал
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Малага
3
Реал
2
был в запасе
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 18:00
Хетафе
1 : 0
Малага
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
1
Малага
0
был в запасе
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 22:00
Малага
4 : 0
Валенсия
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Малага
4
Валенсия
0
был в запасе
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 18:00
Осасуна
0 : 0
Малага
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
0
Малага
0
был в запасе
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс -:-
Малага
1 : 2
Реал Сосьедад
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 18:00
Малага
1 : 2
Райо Вальекано
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Малага
1
Райо Вальекано
2
был в запасе
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 17:00
Эспаньол
0 : 0
Малага
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0
Малага
0
был в запасе
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 17:00
Малага
2 : 1
Вальядолид
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Малага
2
Вальядолид
1
был в запасе
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 22:30
Атлетико
2 : 1
Малага
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2
Малага
1
был в запасе
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 19:00
Малага
4 : 0
Бетис
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Малага
4
Бетис
0
был в запасе