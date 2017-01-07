Асамоа Гьян
№3
Нападающий
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Команда
Возраст
35
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Аккрингтон Стэнли
2 : 1
Лутон Таун
31'
31'
31'
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Аккрингтон Стэнли
2
Лутон Таун
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала