Косси Агасса
№16
Вратарь
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Команда
Возраст
42
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
Марсель
1 : 0
Реймс
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
1
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 20:00
Реймс
2 : 3
Монпелье
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Реймс
2
Монпелье
3
был в запасе
22.04.2016 22 апр. 2016 пт 21:30
Ницца
2 : 0
Реймс
22.04.2016 22 апр. 2016 пт 21:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
2
Реймс
0
был в запасе
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:00
Труа
2 : 1
Реймс
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Труа
2
Реймс
1
был в запасе
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 21:00
Ренн
3 : 1
Реймс
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
3
Реймс
1
был в запасе
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:00
Реймс
0 : 1
Генгам
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
0
Генгам
1
был в запасе
11.03.2016 11 марта 2016 пт 22:30
Монако
2 : 2
Реймс
11.03.2016 11 марта 2016 пт 22:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
2
Реймс
2
был в запасе
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
Лилль
2 : 0
Реймс
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2
Реймс
0
был в запасе
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
Реймс
4 : 1
Бордо
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Реймс
4
Бордо
1
был в запасе
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
Реймс
0 : 1
Бастия
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Реймс
0
Бастия
1
был в запасе
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:00
Кан
0 : 2
Реймс
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0
Реймс
2
был в запасе
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
Реймс
2 : 1
Анжер
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Реймс
2
Анжер
1
был в запасе
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
Лорьян
2 : 0
Реймс
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2
Реймс
0
был в запасе
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 19:00
Реймс
1 : 1
Сент-Этьен
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Реймс
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Газелек
2
Реймс
2
был в запасе
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
1
Тулуза
3
был в запасе
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
Реймс
1 : 1
Труа
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
1
Труа
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
Генгам
1 : 2
Реймс
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Генгам
1
Реймс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
Реймс
2 : 2
Ренн
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
2
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
3
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур