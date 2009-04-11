Дуайт Йорк
№19
Нападающий
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Команда
Возраст
51
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 17:00
Сандерленд
1 : 2
Манчестер Юнайтед
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 17:00
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Сандерленд
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур