Кристиан Риверос
№16
Полузащитник
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Команда
Гремио
Возраст
38
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2011 22 мая 2011 вс 18:00
Вест Хэм
0 : 3
Сандерленд
90'
90'
90'
22.05.2011 22 мая 2011 вс 18:00
90'
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Вест Хэм
0
Сандерленд
3
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
14.05.2011 14 мая 2011 сб 14:45
Сандерленд
1 : 3
Вулверхэмптон
14.05.2011 14 мая 2011 сб 14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Сандерленд
1
Вулверхэмптон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
Болтон
1 : 2
Сандерленд
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Болтон
1
Сандерленд
2
был в запасе
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 17:00
Сандерленд
0 : 3
Фулхэм
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Сандерленд
0
Фулхэм
3
был в запасе
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 17:00
Сандерленд
4 : 2
Уиган Атлетик
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Сандерленд
4
Уиган Атлетик
2
был в запасе
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 17:00
Бирмингем Сити
2 : 0
Сандерленд
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Бирмингем Сити
2
Сандерленд
0
был в запасе
05.03.2011 05 марта 2011 сб 18:00
Арсенал
0 : 0
Сандерленд
05.03.2011 05 марта 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Арсенал
0
Сандерленд
0
был в запасе
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 18:00
Эвертон
2 : 0
Сандерленд
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Эвертон
2
Сандерленд
0
был в запасе
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 20:30
Сандерленд
1 : 2
Тоттенхэм
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Сандерленд
1
Тоттенхэм
2
был в запасе
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 15:45
Сток Сити
3 : 2
Сандерленд
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Сток Сити
3
Сандерленд
2
был в запасе
01.02.2011 01 февр. 2011 вт 22:45
Сандерленд
2 : 4
Челси
01.02.2011 01 февр. 2011 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Сандерленд
2
Челси
4
был в запасе
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
Блэкпул
1 : 2
Сандерленд
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Блэкпул
1
Сандерленд
2
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 15:00
Сандерленд
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Сандерленд
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
05.01.2011 05 янв. 2011 ср 22:45
Астон Вилла
0 : 1
Сандерленд
05.01.2011 05 янв. 2011 ср 22:45
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Астон Вилла
0
Сандерленд
1
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 18:00
Сандерленд
3 : 0
Блэкберн
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Сандерленд
3
Блэкберн
0
был в запасе
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 18:00
Сандерленд
0 : 2
Блэкпул
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Сандерленд
0
Блэкпул
2
был в запасе
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Сандерленд
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
2
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 15:45
Сандерленд
1 : 0
Болтон
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Сандерленд
1
Болтон
0
был в запасе
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
Сандерленд
1 : 0
Вест Хэм
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Сандерленд
1
Вест Хэм
0
был в запасе
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
Вулверхэмптон
3 : 2
Сандерленд
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Вулверхэмптон
3
Сандерленд
2
был в запасе