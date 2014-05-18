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Коронавирус
Карлос Акунья
№7
Нападающий
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Команда
Возраст
32
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2013/2014
2009/2010
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
22'
22'
22'
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
22'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Эспаньол
1 : 1
Осасуна
44'
44'
44'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
44'
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 37 тур
03.05.2014
03 мая 2014
сб
21:00
Осасуна
0 : 2
Сельта
03.05.2014
03 мая 2014
сб
21:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
0
Сельта
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
21:00
Реал
4 : 0
Осасуна
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
21:00
минуты: 64' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал
4
Осасуна
0
минуты: 64' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
Осасуна
1 : 1
Валенсия
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
1
Валенсия
1
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
11.04.2014
11 апр. 2014
пт
22:00
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
11.04.2014
11 апр. 2014
пт
22:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
0
Вальядолид
0
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
22:00
Альмерия
1 : 2
Осасуна
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
22:00
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1
Осасуна
2
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
30.03.2014
30 марта 2014
вс
18:00
Осасуна
1 : 1
Реал Сосьедад
30.03.2014
30 марта 2014
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:00
Райо Вальекано
1 : 0
Осасуна
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
1
Осасуна
0
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:00
Осасуна
1 : 2
Севилья
90'
90'
90'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:00
90'
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
1
Севилья
2
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
10.03.2014
10 марта 2014
пн
22:00
Осасуна
0 : 2
Малага
10.03.2014
10 марта 2014
пн
22:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0
Малага
2
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
01.03.2014
01 марта 2014
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Осасуна
01.03.2014
01 марта 2014
сб
20:00
минуты: 65' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2
Осасуна
0
минуты: 65' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
22:59
Осасуна
3 : 0
Атлетико
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
3
Атлетико
0
был в запасе
14.02.2014
14 февр. 2014
пт
22:59
Эльче
0 : 0
Осасуна
14.02.2014
14 февр. 2014
пт
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
0
Осасуна
0
был в запасе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
14:00
Осасуна
2 : 0
Хетафе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
2
Хетафе
0
был в запасе
04.02.2014
04 февр. 2014
вт
-:-
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
04.02.2014
04 февр. 2014
вт
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:00
Бетис
1 : 2
Осасуна
87'
87'
87'
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1
Осасуна
2
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 19 тур