Карлос Акунья
№7
Нападающий
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Команда
Возраст
32
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2014 18 мая 2014 вс 19:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
22'
22'
22'
18.05.2014 18 мая 2014 вс 19:00
22'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
Эспаньол
1 : 1
Осасуна
44'
44'
44'
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
44'
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 37 тур
03.05.2014 03 мая 2014 сб 21:00
Осасуна
0 : 2
Сельта
03.05.2014 03 мая 2014 сб 21:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
0
Сельта
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 21:00
Реал
4 : 0
Осасуна
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 21:00
минуты: 64' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал
4
Осасуна
0
минуты: 64' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 17:00
Осасуна
1 : 1
Валенсия
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 17:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
1
Валенсия
1
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
11.04.2014 11 апр. 2014 пт 22:00
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
11.04.2014 11 апр. 2014 пт 22:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
0
Вальядолид
0
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 22:00
Альмерия
1 : 2
Осасуна
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 22:00
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1
Осасуна
2
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
30.03.2014 30 марта 2014 вс 18:00
Осасуна
1 : 1
Реал Сосьедад
30.03.2014 30 марта 2014 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:00
Райо Вальекано
1 : 0
Осасуна
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
1
Осасуна
0
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
23.03.2014 23 марта 2014 вс 14:00
Осасуна
1 : 2
Севилья
90'
90'
90'
23.03.2014 23 марта 2014 вс 14:00
90'
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
1
Севилья
2
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
10.03.2014 10 марта 2014 пн 22:00
Осасуна
0 : 2
Малага
10.03.2014 10 марта 2014 пн 22:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0
Малага
2
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
01.03.2014 01 марта 2014 сб 20:00
Леванте
2 : 0
Осасуна
01.03.2014 01 марта 2014 сб 20:00
минуты: 65' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2
Осасуна
0
минуты: 65' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 22:59
Осасуна
3 : 0
Атлетико
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
3
Атлетико
0
был в запасе
14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:59
Эльче
0 : 0
Осасуна
14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
0
Осасуна
0
был в запасе
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 14:00
Осасуна
2 : 0
Хетафе
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
2
Хетафе
0
был в запасе
04.02.2014 04 февр. 2014 вт -:-
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
04.02.2014 04 февр. 2014 вт -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 19:00
Бетис
1 : 2
Осасуна
87'
87'
87'
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 19:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1
Осасуна
2
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 19 тур