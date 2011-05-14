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Марко Брешиано
№23
Полузащитник
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Команда
Возраст
41
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.05.2011
14 мая 2011
сб
19:00
Лацио
4 : 2
Дженоа
14.05.2011
14 мая 2011
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
4
Дженоа
2
был в запасе
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
Удинезе
2 : 1
Лацио
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
2
Лацио
1
был в запасе
02.05.2011
02 мая 2011
пн
21:45
Лацио
0 : 1
Ювентус
02.05.2011
02 мая 2011
пн
21:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
0
Ювентус
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
Интер
2 : 1
Лацио
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
2
Лацио
1
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 34 тур
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
Катания
1 : 4
Лацио
71'
71'
71'
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 33 тур
Катания
1
Лацио
4
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 33 тур
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
Лацио
2 : 0
Парма
32'
32'
32'
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
2
Парма
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 32 тур
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
13:30
Наполи
4 : 3
Лацио
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
13:30
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
4
Лацио
3
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 31 тур
06.03.2011
06 марта 2011
вс
22:45
Лацио
2 : 0
Палермо
06.03.2011
06 марта 2011
вс
22:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
2
Палермо
0
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 0
Бари
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
1
Бари
0
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
0 : 2
Лацио
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Брешиа
0
Лацио
2
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 1
Кьево
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
01.02.2011
01 февр. 2011
вт
22:45
Милан
0 : 0
Лацио
01.02.2011
01 февр. 2011
вт
22:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Лацио
0
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 0
Сампдория
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1
Сампдория
0
был в запасе
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 2
Лечче
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
1
Лечче
2
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Дженоа
0 : 0
Лацио
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
0
Лацио
0
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
14:30
Лацио
3 : 2
Удинезе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
14:30
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3
Удинезе
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
22:45
Ювентус
2 : 1
Лацио
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
2
Лацио
1
был в запасе
03.12.2010
03 дек. 2010
пт
22:45
Лацио
3 : 1
Интер
03.12.2010
03 дек. 2010
пт
22:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
3
Интер
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:00
Лацио
1 : 1
Катания
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
1
Катания
1
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
Парма
1 : 1
Лацио
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
1
Лацио
1
был в запасе
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