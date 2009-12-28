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Сегундо Кастильо
№7
Полузащитник
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Команда
Аль-Хиляль
Возраст
39
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
22:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Манчестер Сити
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вулверхэмптон
0
Манчестер Сити
3
был в запасе
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
20:30
Ливерпуль
2 : 0
Вулверхэмптон
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ливерпуль
2
Вулверхэмптон
0
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
16:30
Вулверхэмптон
2 : 0
Бернли
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
2
Бернли
0
был в запасе
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Вулверхэмптон
41'
41'
41'
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
3
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Тоттенхэм
0 : 1
Вулверхэмптон
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
0
Вулверхэмптон
1
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
18:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Болтон
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
2
Болтон
1
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
15:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Бирмингем Сити
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вулверхэмптон
0
Бирмингем Сити
1
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
18:00
Челси
4 : 0
Вулверхэмптон
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 53'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
4
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 53' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
20:30
Вулверхэмптон
1 : 4
Арсенал
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
20:30
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
1
Арсенал
4
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
Сток Сити
2 : 2
Вулверхэмптон
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Сток Сити
2
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
14:45
Вулверхэмптон
1 : 1
Астон Вилла
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вулверхэмптон
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
17:00
Эвертон
1 : 1
Вулверхэмптон
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
17:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Эвертон
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
Сандерленд
5 : 2
Вулверхэмптон
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Сандерленд
5
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
16:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Фулхэм
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вулверхэмптон
2
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур