Феликс Борха
№11
Нападающий
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Команда
Возраст
38
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2010 08 мая 2010 сб 16:30
Майнц
0 : 0
Шальке-04
08.05.2010 08 мая 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
0
Шальке-04
0
был в запасе
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:30
Нюрнберг
2 : 0
Майнц
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Нюрнберг
2
Майнц
0
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
27.03.2010 27 марта 2010 сб 17:30
Майнц
0 : 2
Вольфсбург
27.03.2010 27 марта 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Майнц
0
Вольфсбург
2
был в запасе