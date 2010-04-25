Андраник Теймурян
№14
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 17:00
Эвертон
2 : 1
Фулхэм
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
2
Фулхэм
1
был в запасе
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 17:00
Портсмут
0 : 1
Фулхэм
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Портсмут
0
Фулхэм
1
был в запасе