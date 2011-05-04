Али Карими
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.05.2011 04 мая 2011 ср 21:45
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Шальке-04
04.05.2011 04 мая 2011 ср 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Манчестер Юнайтед
4
Шальке-04
1
был в запасе
26.04.2011 26 апр. 2011 вт 21:45
Шальке-04
0 : 2
Манчестер Юнайтед
26.04.2011 26 апр. 2011 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Шальке-04
0
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
13.04.2011 13 апр. 2011 ср 21:45
Шальке-04
2 : 1
Интер
13.04.2011 13 апр. 2011 ср 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Шальке-04
2
Интер
1
был в запасе
05.04.2011 05 апр. 2011 вт 21:45
Интер
2 : 5
Шальке-04
05.04.2011 05 апр. 2011 вт 21:45
минуты: 87' - 90'
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Интер
2
Шальке-04
5
минуты: 87' - 90' / Лига Чемпионов, 1/4 финала
09.03.2011 09 марта 2011 ср 22:45
Шальке-04
3 : 1
Валенсия
09.03.2011 09 марта 2011 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Шальке-04
3
Валенсия
1
был в запасе
15.02.2011 15 февр. 2011 вт 22:45
Валенсия
1 : 1
Шальке-04
15.02.2011 15 февр. 2011 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Валенсия
1
Шальке-04
1
был в запасе