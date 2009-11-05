Зе Каланга (Нсимба Баптиста)
№27
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
Динамо
0 : 3
Галатасарай
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
0
Галатасарай
3
был в запасе
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
Динамо
0 : 1
Панатинаикос
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Динамо
0
Панатинаикос
1
был в запасе
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
Штурм
0 : 1
Динамо
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
минуты: 79' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Штурм
0
Динамо
1
минуты: 79' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур