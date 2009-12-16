Матеус (Матеус да Коста)
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
36
Рост
174
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
Насьональ
5 : 1
Аустрия
33'
33'
33'
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
33'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Насьональ
5
Аустрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 21:00
Вердер
4 : 1
Насьональ
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Вердер
4
Насьональ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
Аустрия
1 : 1
Насьональ
7'
7'
7'
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 50'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аустрия
1
Насьональ
1
минуты: 1' - 50' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
Насьональ
2 : 3
Вердер
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Насьональ
2
Вердер
3
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур