Матея Кежман
№99
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2011 06 дек. 2011 вт 22:45
Барселона
4 : 0
БАТЭ
06.12.2011 06 дек. 2011 вт 22:45
минуты: 77' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Барселона
4
БАТЭ
0
минуты: 77' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
23.11.2011 23 нояб. 2011 ср 21:00
БАТЭ
0 : 1
Виктория
23.11.2011 23 нояб. 2011 ср 21:00
минуты: 77' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
БАТЭ
0
Виктория
1
минуты: 77' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
01.11.2011 01 нояб. 2011 вт 20:00
БАТЭ
1 : 1
Милан
01.11.2011 01 нояб. 2011 вт 20:00
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
БАТЭ
1
Милан
1
был в запасе
19.10.2011 19 окт. 2011 ср 21:45
Милан
2 : 0
БАТЭ
19.10.2011 19 окт. 2011 ср 21:45
минуты: 1' - 71'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Милан
2
БАТЭ
0
минуты: 1' - 71' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 21:45
БАТЭ
0 : 5
Барселона
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 21:45
минуты: 1' - 56'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
БАТЭ
0
Барселона
5
минуты: 1' - 56' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
13.09.2011 13 сент. 2011 вт 21:45
Виктория
1 : 1
БАТЭ
13.09.2011 13 сент. 2011 вт 21:45
минуты: 1' - 76'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Виктория
1
БАТЭ
1
минуты: 1' - 76' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур