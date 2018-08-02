Саша Илич
№22
Полузащитник
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Команда
Партизан
Возраст
43
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 19:00
Ритеряй
1 : 1
Партизан
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ритеряй
1
Партизан
1
был в запасе
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:30
Партизан
1 : 0
Ритеряй
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Партизан
1
Ритеряй
0
был в запасе