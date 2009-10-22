Горан Гавранчич
№52
Защитник
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Команда
Партизан
Возраст
42
Рост
192
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
Брюгге
2 : 0
Партизан
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 14'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Брюгге
2
Партизан
0
минуты: 1' - 14' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
Шахтер
4 : 1
Партизан
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шахтер
4
Партизан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
Партизан
2 : 3
Тулуза
51'
51'
51'
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
минуты: 1' - 51'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Партизан
2
Тулуза
3
минуты: 1' - 51' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур