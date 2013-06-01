Ромарик (Кристиан Н'Дри)
№5
Полузащитник
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Команда
Омония
Возраст
38
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Сарагоса
1 : 3
Атлетико
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Сарагоса
1
Атлетико
3
был в запасе
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Бетис
4 : 0
Сарагоса
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4
Сарагоса
0
был в запасе
10.05.2013 10 мая 2013 пт 22:00
Леванте
0 : 0
Сарагоса
10.05.2013 10 мая 2013 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
0
Сарагоса
0
был в запасе
05.05.2013 05 мая 2013 вс 18:00
Сарагоса
3 : 0
Райо Вальекано
05.05.2013 05 мая 2013 вс 18:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Сарагоса
3
Райо Вальекано
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 22:59
Сарагоса
3 : 2
Мальорка
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
3
Мальорка
2
был в запасе
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 22:59
Сельта
2 : 1
Сарагоса
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2
Сарагоса
1
был в запасе
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 21:00
Депортиво
3 : 2
Сарагоса
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 21:00
минуты: 1' - 77'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
3
Сарагоса
2
минуты: 1' - 77' / Испания. Примера, 30 тур
30.03.2013 30 марта 2013 сб 22:00
Сарагоса
1 : 1
Реал
30.03.2013 30 марта 2013 сб 22:00
минуты: 53' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Сарагоса
1
Реал
1
минуты: 53' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 19:00
Сарагоса
1 : 2
Реал Сосьедад
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Сарагоса
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 22:59
Мальорка
1 : 1
Сарагоса
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
1
Сарагоса
1
был в запасе
26.11.2012 26 нояб. 2012 пн 22:59
Сарагоса
0 : 1
Сельта
26.11.2012 26 нояб. 2012 пн 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сарагоса
0
Сельта
1
был в запасе
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 22:00
Сарагоса
5 : 3
Депортиво
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 22:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Сарагоса
5
Депортиво
3
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 22:00
Реал
4 : 0
Сарагоса
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 22:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Реал
4
Сарагоса
0
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 14:00
Сарагоса
2 : 1
Севилья
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 14:00
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Сарагоса
2
Севилья
1
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 19:00
Сарагоса
0 : 1
Хетафе
9'
9'
9'
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Сарагоса
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 17:00
Валенсия
2 : 0
Сарагоса
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 6 тур
Валенсия
2
Сарагоса
0
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 6 тур
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 17:00
Сарагоса
3 : 1
Осасуна
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 61'
Испания. Примера, 5 тур
Сарагоса
3
Осасуна
1
минуты: 1' - 61' / Испания. Примера, 5 тур
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 20:50
Реал Сосьедад
2 : 0
Сарагоса
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 20:50
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
2
Сарагоса
0
был в запасе
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 19:00
Сарагоса
0 : 1
Малага
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 19:00
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
0
Малага
1
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 3 тур
21.08.2012 21 авг. 2012 вт -:-
Сарагоса
0 : 1
Вальядолид
21.08.2012 21 авг. 2012 вт -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Сарагоса
0
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур