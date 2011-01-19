Адриано (Адриано Лейте Рибейро)
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
39
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.01.2011 19 янв. 2011 ср 22:45
Рома
2 : 1
Лацио
19.01.2011 19 янв. 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
2
Лацио
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Кубок, 1/8 финала