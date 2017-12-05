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Луизао (Андерсон Луис Да Силва)
№4
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига европы групповой этап
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2012/2013
2011/2012
2010/2011
05.12.2017
05 дек. 2017
вт
22:45
Бенфика
0 : 2
Базель
05.12.2017
05 дек. 2017
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бенфика
0
Базель
2
был в запасе
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
20:00
ЦСКА
2 : 0
Бенфика
61'
61'
61'
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
ЦСКА
2
Бенфика
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
18.10.2017
18 окт. 2017
ср
21:45
Бенфика
0 : 1
Манчестер Юнайтед
5'
90'
5'
90'
5'
90'
18.10.2017
18 окт. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Бенфика
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
27.09.2017
27 сент. 2017
ср
21:45
Базель
5 : 0
Бенфика
27.09.2017
27 сент. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Базель
5
Бенфика
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
Бенфика
1 : 2
ЦСКА
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур