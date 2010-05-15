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Дида (Дида )
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
47
Рост
195
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
21:45
Милан
3 : 0
Ювентус
15.05.2010
15 мая 2010
сб
21:45
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
3
Ювентус
0
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 38 тур
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
Дженоа
1 : 0
Милан
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
1
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
01.05.2010
01 мая 2010
сб
21:45
Милан
1 : 0
Фиорентина
01.05.2010
01 мая 2010
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
21:45
Палермо
3 : 1
Милан
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Палермо
3
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
Сампдория
2 : 1
Милан
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Сампдория
2
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
Милан
2 : 2
Катания
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
2
Катания
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
28.03.2010
28 марта 2010
вс
21:45
Милан
1 : 1
Лацио
28.03.2010
28 марта 2010
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
Парма
1 : 0
Милан
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1
Милан
0
был в запасе
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
Милан
1 : 1
Наполи
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Наполи
1
был в запасе
14.03.2010
14 марта 2010
вс
22:45
Милан
1 : 0
Кьево
14.03.2010
14 марта 2010
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
1
Кьево
0
был в запасе
06.03.2010
06 марта 2010
сб
22:45
Рома
0 : 0
Милан
06.03.2010
06 марта 2010
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
0
Милан
0
был в запасе
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
Милан
3 : 1
Аталанта
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
3
Аталанта
1
был в запасе
24.02.2010
24 февр. 2010
ср
20:30
Фиорентина
1 : 2
Милан
24.02.2010
24 февр. 2010
ср
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1
Милан
2
был в запасе
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
22:45
Бари
0 : 2
Милан
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Бари
0
Милан
2
был в запасе
12.02.2010
12 февр. 2010
пт
22:45
Милан
3 : 2
Удинезе
12.02.2010
12 февр. 2010
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
22:45
Интер
2 : 0
Милан
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
2
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Милан
4 : 0
Сиена
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
4
Сиена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
22:45
Ювентус
0 : 3
Милан
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
0
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
22:45
Милан
5 : 2
Дженоа
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
5
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
Милан
0 : 2
Палермо
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
0
Палермо
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
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