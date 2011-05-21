Хамди Касрауи
№16
Вратарь
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Команда
Возраст
38
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:00
Ланс
0 : 1
Арль-Авиньон
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ланс
0
Арль-Авиньон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
Монако
1 : 1
Ланс
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
1
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
Ланс
1 : 0
Бордо
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ланс
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
Кан
1 : 1
Ланс
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Кан
1
Ланс
1
был в запасе
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
Ланс
2 : 3
Лорьян
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ланс
2
Лорьян
3
был в запасе
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Осер
1 : 1
Ланс
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
1
Ланс
1
был в запасе
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
Ланс
1 : 1
Брест
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
1
Брест
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 22:00
Лион
3 : 0
Ланс
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
3
Ланс
0
был в запасе
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 22:00
Ланс
0 : 1
Марсель
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0
Марсель
1
был в запасе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 21:00
Монпелье
1 : 4
Ланс
19.03.2011 19 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1
Ланс
4
был в запасе
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
Ланс
0 : 1
Тулуза
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
0
Тулуза
1
был в запасе
05.03.2011 05 марта 2011 сб 21:00
Ницца
0 : 0
Ланс
05.03.2011 05 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
0
Ланс
0
был в запасе
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
Ланс
2 : 3
Сошо
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ланс
2
Сошо
3
был в запасе
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
Ланс
1 : 1
Валансьен
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ланс
1
Валансьен
1
был в запасе
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 23:00
Лилль
1 : 0
Ланс
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лилль
1
Ланс
0
был в запасе
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
Ланс
2 : 1
Сент-Этьен
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ланс
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 23:00
Бордо
2 : 2
Ланс
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 23:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2
Ланс
2
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
Лорьян
3 : 0
Ланс
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
3
Ланс
0
был в запасе
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 21:00
Ланс
1 : 1
Осер
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ланс
1
Осер
1
был в запасе
30.11.2010 30 нояб. 2010 вт 22:00
Брест
4 : 1
Ланс
30.11.2010 30 нояб. 2010 вт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Брест
4
Ланс
1
был в запасе