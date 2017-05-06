Аладьин Яхья
№5
Защитник
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Команда
Кан
Возраст
39
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
Тулуза
0 : 1
Кан
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 21'
Франция. Лига 1, 36 тур
Тулуза
0
Кан
1
минуты: 1' - 21' / Франция. Лига 1, 36 тур
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Кан
1 : 5
Марсель
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Кан
1
Марсель
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
Кан
0 : 2
Монпелье
77'
77'
77'
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Кан
0
Монпелье
2
был в запасе
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 18:00
Лорьян
1 : 0
Кан
70'
70'
70'
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
Кан
0 : 3
Монако
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Кан
0
Монако
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
10.03.2017 10 марта 2017 пт 21:00
Ницца
2 : 2
Кан
10.03.2017 10 марта 2017 пт 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
2
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:00
Кан
2 : 3
Анжер
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2
Анжер
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
Сент-Этьен
0 : 1
Кан
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 51'
Франция. Лига 1, 27 тур
Сент-Этьен
0
Кан
1
минуты: 1' - 51' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2017 21 февр. 2017 вт 20:30
Кан
1 : 0
Нанси
21.02.2017 21 февр. 2017 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
Кан
0 : 1
Лилль
55'
55'
55'
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
Дижон
2 : 0
Кан
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
2
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 21:00
Кан
0 : 4
Бордо
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Кан
0
Бордо
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
Генгам
0 : 1
Кан
83'
83'
83'
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Генгам
0
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
Бастия
1 : 1
Кан
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бастия
1
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 19:00
Кан
3 : 2
Лион
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Кан
3
Лион
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Монако
2 : 1
Кан
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
2
Кан
1
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 19 тур
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 16:30
Кан
3 : 0
Метц
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
3
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
02.12.2016 02 дек. 2016 пт 22:45
Кан
3 : 3
Дижон
81'
48'
81'
48'
81'
48'
02.12.2016 02 дек. 2016 пт 22:45
81'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
3
Дижон
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
Кан
1 : 1
Генгам
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
1
Генгам
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:00
Марсель
1 : 0
Кан
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
1
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур