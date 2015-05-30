Лионель Скалони
№5
Защитник
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Команда
Возраст
43
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 21:45
Аталанта
1 : 3
Милан
30.05.2015 30 мая 2015 сб 21:45
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1
Милан
3
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Аталанта
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
1
Аталанта
1
был в запасе
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
Аталанта
1 : 4
Дженоа
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1
Дженоа
4
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
Палермо
2 : 3
Аталанта
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Палермо
2
Аталанта
3
был в запасе
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
Аталанта
1 : 1
Лацио
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1
Лацио
1
был в запасе
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Чезена
2 : 2
Аталанта
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
2
Аталанта
2
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2
Сассуоло
1
был в запасе
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
Аталанта
1 : 2
Торино
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
1
Торино
2
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Наполи
1 : 1
Аталанта
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
1
Аталанта
1
был в запасе
15.03.2015 15 марта 2015 вс 17:00
Аталанта
0 : 0
Удинезе
15.03.2015 15 марта 2015 вс 17:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0
Удинезе
0
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
08.03.2015 08 марта 2015 вс 17:00
Парма
0 : 0
Аталанта
08.03.2015 08 марта 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0
Аталанта
0
был в запасе
01.03.2015 01 марта 2015 вс 17:00
Аталанта
1 : 2
Сампдория
01.03.2015 01 марта 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
1
Сампдория
2
был в запасе
20.02.2015 20 февр. 2015 пт 22:45
Ювентус
2 : 1
Аталанта
20.02.2015 20 февр. 2015 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
2
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Аталанта
1 : 4
Интер
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1
Интер
4
был в запасе
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 14:30
Фиорентина
3 : 2
Аталанта
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
3
Аталанта
2
был в запасе
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 17:00
Верона
1 : 0
Аталанта
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
1
Аталанта
0
был в запасе
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
Милан
0 : 1
Аталанта
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0
Аталанта
1
был в запасе
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
1
Кьево
1
был в запасе
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
Дженоа
2 : 2
Аталанта
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2
Аталанта
2
был в запасе
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:00
Аталанта
3 : 3
Палермо
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
3
Палермо
3
был в запасе