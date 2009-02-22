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Коронавирус
Омар Браво
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
169
Вес
59
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2008/2009
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
23:00
Депортиво
1 : 1
Валенсия
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Депортиво
1
Валенсия
1
был в запасе
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
22:00
Депортиво
0 : 0
Осасуна
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0
Осасуна
0
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Депортиво
3 : 0
Вильярреал
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
3
Вильярреал
0
был в запасе
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
22:00
Депортиво
1 : 3
Севилья
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
22:00
минуты: 68' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
1
Севилья
3
минуты: 68' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
23:00
Хетафе
1 : 2
Депортиво
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
1
Депортиво
2
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Депортиво
4 : 1
Рекреативо
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
4
Рекреативо
1
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
Вальядолид
3 : 0
Депортиво
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 60' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
3
Депортиво
0
минуты: 60' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Депортиво
2 : 0
Малага
69'
69'
69'
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
69'
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
2
Малага
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 14 тур