Омар Браво
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
169
Вес
59
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 23:00
Депортиво
1 : 1
Валенсия
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Депортиво
1
Валенсия
1
был в запасе
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 22:00
Депортиво
0 : 0
Осасуна
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0
Осасуна
0
был в запасе
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Депортиво
3 : 0
Вильярреал
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
3
Вильярреал
0
был в запасе
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 22:00
Депортиво
1 : 3
Севилья
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 22:00
минуты: 68' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
1
Севилья
3
минуты: 68' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 23:00
Хетафе
1 : 2
Депортиво
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
1
Депортиво
2
был в запасе
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
Депортиво
4 : 1
Рекреативо
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
4
Рекреативо
1
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
Вальядолид
3 : 0
Депортиво
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 60' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
3
Депортиво
0
минуты: 60' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Депортиво
2 : 0
Малага
69'
69'
69'
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
69'
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
2
Малага
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 14 тур