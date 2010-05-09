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Гилермо Франко
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
44
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
Вест Хэм
1 : 1
Манчестер Сити
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
1
Манчестер Сити
1
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
02.05.2010
02 мая 2010
вс
17:00
Фулхэм
3 : 2
Вест Хэм
90'
90'
90'
02.05.2010
02 мая 2010
вс
17:00
90'
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Фулхэм
3
Вест Хэм
2
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
Вест Хэм
3 : 2
Уиган Атлетик
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Хэм
3
Уиган Атлетик
2
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
19.04.2010
19 апр. 2010
пн
22:00
Ливерпуль
3 : 0
Вест Хэм
19.04.2010
19 апр. 2010
пн
22:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ливерпуль
3
Вест Хэм
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 0
Сандерленд
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм
1
Сандерленд
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
23.03.2010
23 марта 2010
вт
23:00
Вест Хэм
1 : 3
Вулверхэмптон
90'
90'
90'
23.03.2010
23 марта 2010
вт
23:00
90'
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Вулверхэмптон
3
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
20:30
Арсенал
2 : 0
Вест Хэм
20.03.2010
20 марта 2010
сб
20:30
минуты: 1' - 57'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Арсенал
2
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 57' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
06.03.2010
06 марта 2010
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 2
Болтон
06.03.2010
06 марта 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
1
Болтон
2
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
23.02.2010
23 февр. 2010
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Вест Хэм
23.02.2010
23 февр. 2010
вт
23:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 0
Халл Сити
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
3
Халл Сити
0
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
15:45
Тоттенхэм
2 : 0
Вест Хэм
63'
63'
63'
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
2
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
16:00
Вест Хэм
2 : 0
Портсмут
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
2
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
Вест Хэм
1 : 1
Челси
34'
34'
34'
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
1
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
Болтон
3 : 1
Вест Хэм
45'
45'
45'
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Болтон
3
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Бирмингем Сити
1 : 0
Вест Хэм
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бирмингем Сити
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 4
Манчестер Юнайтед
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
0
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
Вест Хэм
5 : 3
Бернли
51'
51'
51'
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
51'
минуты: 1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Хэм
5
Бернли
3
минуты: 1' - 59' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
18:00
Халл Сити
3 : 3
Вест Хэм
5'
62'
5'
62'
5'
62'
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
18:00
5'
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
3
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
18:00
Вест Хэм
1 : 2
Эвертон
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вест Хэм
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
Сандерленд
2 : 2
Вест Хэм
30'
30'
30'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
30'
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Сандерленд
2
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
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