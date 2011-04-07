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Коронавирус
Франциско Родригес
№2
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
22:05
Бенфика
4 : 1
ПСВ
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Бенфика
4
ПСВ
1
был в запасе
17.03.2011
17 марта 2011
чт
23:05
Рейнджерс
0 : 1
ПСВ
17.03.2011
17 марта 2011
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
0
ПСВ
1
был в запасе
10.03.2011
10 марта 2011
чт
21:00
ПСВ
0 : 0
Рейнджерс
10.03.2011
10 марта 2011
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
ПСВ
0
Рейнджерс
0
был в запасе
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
21:00
ПСВ
3 : 1
Лилль
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПСВ
3
Лилль
1
был в запасе