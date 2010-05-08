Рикардо Осорио
№3
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2010 08 мая 2010 сб 16:30
Хоффенхайм
1 : 1
Штутгарт
08.05.2010 08 мая 2010 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
1
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
01.05.2010 01 мая 2010 сб 16:30
Штутгарт
2 : 2
Майнц
01.05.2010 01 мая 2010 сб 16:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
2
Майнц
2
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 33 тур
23.04.2010 23 апр. 2010 пт 21:30
Бохум
0 : 2
Штутгарт
23.04.2010 23 апр. 2010 пт 21:30
минуты: 1' - 64'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бохум
0
Штутгарт
2
минуты: 1' - 64' / Германия. Бундеслига, 32 тур
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:30
Штутгарт
2 : 1
Боруссия
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Штутгарт
2
Боруссия
1
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
27.03.2010 27 марта 2010 сб 17:30
Бавария
1 : 2
Штутгарт
27.03.2010 27 марта 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1
Штутгарт
2
был в запасе
12.03.2010 12 марта 2010 пт 22:30
Шальке-04
2 : 1
Штутгарт
12.03.2010 12 марта 2010 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
2
Штутгарт
1
был в запасе
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 17:30
Штутгарт
2 : 1
Айнтрахт
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
2
Айнтрахт
1
был в запасе
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 17:30
Кельн
1 : 5
Штутгарт
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Кельн
1
Штутгарт
5
был в запасе
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 17:30
Штутгарт
1 : 3
Гамбург
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Штутгарт
1
Гамбург
3
был в запасе
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 20:30
Нюрнберг
1 : 2
Штутгарт
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Нюрнберг
1
Штутгарт
2
был в запасе
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 17:30
Штутгарт
4 : 1
Боруссия
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Штутгарт
4
Боруссия
1
был в запасе
22.01.2010 22 янв. 2010 пт 22:30
Фрайбург
0 : 1
Штутгарт
22.01.2010 22 янв. 2010 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
0
Штутгарт
1
был в запасе
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 20:30
Штутгарт
3 : 1
Вольфсбург
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
3
Вольфсбург
1
был в запасе
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 20:30
Штутгарт
3 : 1
Хоффенхайм
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 17:30
Майнц
1 : 1
Штутгарт
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Майнц
1
Штутгарт
1
был в запасе
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 17:30
Байер
4 : 0
Штутгарт
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Байер
4
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 17:30
Штутгарт
0 : 0
Бавария
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 17:30
минуты: 1' - 14'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
0
Бавария
0
минуты: 1' - 14' / Германия. Бундеслига, 11 тур
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 16:30
Ганновер-96
1 : 0
Штутгарт
85'
85'
85'
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
1
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 16:30
Штутгарт
0 : 0
Нюрнберг
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
0
Нюрнберг
0
был в запасе
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 16:30
Боруссия
1 : 1
Штутгарт
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия
1
Штутгарт
1
был в запасе