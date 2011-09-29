Радослав Соболевски
№7
Полузащитник
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Команда
Висла
Возраст
44
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
Твенте
4 : 1
Висла
23'
23'
23'
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Твенте
4
Висла
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
Висла
1 : 3
Оденсе
68'
68'
68'
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 87'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Висла
1
Оденсе
3
минуты: 1' - 87' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур