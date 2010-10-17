Драман Траоре
№15
Нападающий
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Команда
Возраст
38
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 19:45
Локомотив
1 : 0
Спартак-Нальчик
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 19:45
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Локомотив
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 19:45
Сатурн
0 : 1
Локомотив
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 19:45
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Сатурн
0
Локомотив
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 19:15
Локомотив
2 : 1
Ахмат
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 19:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Локомотив
2
Ахмат
1
был в запасе
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 13:00
Томь
1 : 1
Локомотив
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 13:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Томь
1
Локомотив
1
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 14:00
Локомотив
1 : 0
ЦСКА
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Локомотив
1
ЦСКА
0
был в запасе
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 15:00
Динамо
3 : 0
Локомотив
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо
3
Локомотив
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
15.08.2010 15 авг. 2010 вс 20:20
Локомотив
2 : 3
Спартак
15.08.2010 15 авг. 2010 вс 20:20
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Локомотив
2
Спартак
3
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 20:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Крылья Советов
0
Локомотив
0
был в запасе
01.08.2010 01 авг. 2010 вс 20:00
Локомотив
0 : 1
Ростов
01.08.2010 01 авг. 2010 вс 20:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Локомотив
0
Ростов
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
25.07.2010 25 июля 2010 вс 13:15
Сибирь
2 : 2
Локомотив
25.07.2010 25 июля 2010 вс 13:15
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Сибирь
2
Локомотив
2
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
10.07.2010 10 июля 2010 сб 19:30
Анжи
1 : 2
Локомотив
10.07.2010 10 июля 2010 сб 19:30
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Анжи
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
15.05.2010 15 мая 2010 сб 13:00
Локомотив
2 : 0
Амкар
15.05.2010 15 мая 2010 сб 13:00
минуты: 1' - 72'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Локомотив
2
Амкар
0
минуты: 1' - 72' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
11.05.2010 11 мая 2010 вт 17:15
Спартак-Нальчик
1 : 1
Локомотив
11.05.2010 11 мая 2010 вт 17:15
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Спартак-Нальчик
1
Локомотив
1
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:30
Локомотив
2 : 1
Томь
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Локомотив
2
Томь
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 13:00
ЦСКА
1 : 1
Локомотив
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 13:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
ЦСКА
1
Локомотив
1
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 13:00
Зенит
1 : 0
Локомотив
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 13:00
минуты: 1' - 58'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Зенит
1
Локомотив
0
минуты: 1' - 58' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
Локомотив
3 : 2
Динамо
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Локомотив
3
Динамо
2
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
28.03.2010 28 марта 2010 вс 13:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
28.03.2010 28 марта 2010 вс 13:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Спартак
2
Локомотив
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
20.03.2010 20 марта 2010 сб 19:00
Локомотив
3 : 0
Крылья Советов
20.03.2010 20 марта 2010 сб 19:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Локомотив
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
14.03.2010 14 марта 2010 вс 14:00
Рубин
2 : 0
Локомотив
14.03.2010 14 марта 2010 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Рубин
2
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур