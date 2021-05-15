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Коронавирус
Наиль Замалиев
№33
Полузащитник
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Команда
Луч
Возраст
31
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2018/2019
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2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
Акрон
0 : 2
Факел
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Акрон
0
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
Факел
0 : 0
Торпедо
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Факел
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
Шинник
0 : 2
Факел
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Шинник
0
Факел
2
был в запасе
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:00
Спартак-2
3 : 5
Факел
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Спартак-2
3
Факел
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Факел
1 : 1
Волгарь
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Факел
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
Крылья Советов
5 : 1
Факел
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
5
Факел
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Факел
1 : 0
Текстильщик
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Факел
1 : 1
Нефтехимик
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур