Наиль Замалиев
№33
Полузащитник
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Команда
Луч
Возраст
31
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Акрон
0 : 2
Факел
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Акрон
0
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Факел
0 : 0
Торпедо
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Факел
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Шинник
0 : 2
Факел
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Шинник
0
Факел
2
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:00
Спартак-2
3 : 5
Факел
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Спартак-2
3
Факел
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1 : 1
Волгарь
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Факел
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Крылья Советов
5 : 1
Факел
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
5
Факел
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Факел
1 : 0
Текстильщик
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1 : 1
Нефтехимик
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур