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Коронавирус
Дмитрий Булыкин
№23
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
02.05.2014
02 мая 2014
пт
15:30
Волга
0 : 1
Краснодар
02.05.2014
02 мая 2014
пт
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Волга
0
Краснодар
1
был в запасе
31.03.2014
31 марта 2014
пн
19:45
ЦСКА
3 : 0
Волга
31.03.2014
31 марта 2014
пн
19:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
ЦСКА
3
Волга
0
был в запасе
22.03.2014
22 марта 2014
сб
13:00
Волга
0 : 1
Томь
22.03.2014
22 марта 2014
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
0
Томь
1
был в запасе
16.03.2014
16 марта 2014
вс
17:00
Рубин
3 : 1
Волга
16.03.2014
16 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Рубин
3
Волга
1
был в запасе
10.03.2014
10 марта 2014
пн
13:00
Амкар
5 : 1
Волга
10.03.2014
10 марта 2014
пн
13:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Амкар
5
Волга
1
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:30
Спартак
6 : 1
Волга
63'
63'
63'
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:30
63'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
6
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:30
Анжи
0 : 0
Волга
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Анжи
0
Волга
0
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:15
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
Волга
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Кубань (ЛФЛ)
4
Волга
0
был в запасе
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
12:30
Волга
1 : 2
ЦСКА
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Волга
1
ЦСКА
2
был в запасе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
19:15
Волга
2 : 1
Рубин
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
19:15
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Волга
2
Рубин
1
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
18:00
Волга
0 : 2
Амкар
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Волга
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
14:45
Волга
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
14:45
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Волга
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
15:00
Томь
1 : 0
Волга
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
15:00
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Томь
1
Волга
0
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:30
Волга
2 : 1
Анжи
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:30
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Волга
2
Анжи
1
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур