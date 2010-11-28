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Коронавирус
Дмитрий Хохлов
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
45
Рост
189
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2010
2009
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Динамо
1 : 1
Спартак
38'
38'
38'
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
38'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Динамо
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Крылья Советов
1
Динамо
0
был в запасе
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
19:00
Динамо
2 : 2
Рубин
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
19:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Динамо
2
Рубин
2
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:30
Ростов
1 : 1
Динамо
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Ростов
1
Динамо
1
был в запасе
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:00
Динамо
4 : 1
Сибирь
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Динамо
4
Сибирь
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
17:15
Динамо
0 : 0
ЦСКА
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Динамо
0
ЦСКА
0
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
13:00
Алания
0 : 0
Динамо
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
13:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Алания
0
Динамо
0
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:15
Динамо
4 : 0
Анжи
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Динамо
4
Анжи
0
был в запасе
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
13:00
Амкар
0 : 1
Динамо
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
13:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Амкар
0
Динамо
1
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
14:45
Динамо
0 : 3
Спартак-Нальчик
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
14:45
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Динамо
0
Спартак-Нальчик
3
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
12:45
Томь
1 : 0
Динамо
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
12:45
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Томь
1
Динамо
0
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
15:00
Зенит
1 : 1
Динамо
17'
17'
17'
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Зенит
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
31.07.2010
31 июля 2010
сб
20:00
Динамо
1 : 1
Крылья Советов
70'
70'
70'
31.07.2010
31 июля 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
24.07.2010
24 июля 2010
сб
20:00
Рубин
2 : 0
Динамо
90'
90'
90'
24.07.2010
24 июля 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Рубин
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
17.07.2010
17 июля 2010
сб
20:00
Динамо
3 : 2
Ростов
17.07.2010
17 июля 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Динамо
3
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
09.07.2010
09 июля 2010
пт
13:15
Сибирь
2 : 2
Динамо
09.07.2010
09 июля 2010
пт
13:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Сибирь
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
11.05.2010
11 мая 2010
вт
19:30
Анжи
1 : 1
Динамо
11.05.2010
11 мая 2010
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Анжи
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
Динамо
1 : 1
Амкар
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Динамо
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Динамо
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Спартак-Нальчик
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
15:15
Динамо
1 : 0
Сатурн
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Динамо
1
Сатурн
0
был в запасе
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