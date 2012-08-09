Николай Липаткин
№21
Полузащитник
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Команда
Домодедово
Возраст
35
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 22:05
Ливерпуль
3 : 0
Гомель
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 22:05
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Ливерпуль
3
Гомель
0
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 21:00
Гомель
0 : 1
Ливерпуль
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 21:00
минуты: 74' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гомель
0
Ливерпуль
1
минуты: 74' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд