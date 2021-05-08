Кирилл Комбаров
№9
Защитник
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Команда
Арсенал
Возраст
34
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Арсенал
2 : 4
Рубин
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
2
Рубин
4
был в запасе
03.05.2021 03 мая 2021 пн 16:30
Арсенал
1 : 2
Спартак
03.05.2021 03 мая 2021 пн 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
1
Спартак
2
был в запасе
17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
Ахмат
2 : 0
Арсенал
17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2
Арсенал
0
был в запасе
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
1
Арсенал
1
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
60'
60'
60'
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2
Ростов
3
был в запасе
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
3 : 2
Сочи
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
3
Сочи
2
был в запасе
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 18:30
Зенит
3 : 1
Арсенал
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3
Арсенал
1
был в запасе
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
Спартак
2 : 1
Арсенал
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
2
Арсенал
1
был в запасе
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 20:30
Арсенал
1 : 1
Химки
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 20:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1
Химки
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 17:30
Арсенал
2 : 0
Динамо
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 51'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
2
Динамо
0
минуты: 1' - 51' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 20:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 20:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Краснодар
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 61' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
14.08.2020 14 авг. 2020 пт 18:00
Арсенал
2 : 3
Уфа
14.08.2020 14 авг. 2020 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
2
Уфа
3
был в запасе
09.08.2020 09 авг. 2020 вс 19:00
Арсенал
0 : 0
Ахмат
09.08.2020 09 авг. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0
Ахмат
0
был в запасе