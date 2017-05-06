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Алексей Иванов
№88
Полузащитник
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Команда
Мордовия
Возраст
39
Рост
175
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
2013/2014
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
Зенит-2
3 : 1
Мордовия
90'
90'
90'
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Зенит-2
3
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
Химки
4 : 3
Мордовия
8'
8'
8'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химки
4
Мордовия
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
09.11.2016
09 нояб. 2016
ср
18:30
Мордовия
0 : 2
Тосно
59'
59'
59'
09.11.2016
09 нояб. 2016
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Мордовия
0
Тосно
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
Луч
1 : 0
Мордовия
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур